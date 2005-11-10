Kean ko condiziona anche le scelte di Mancini. Il sostituto? Ha appena toccato quota 8 gol

Kean ko condiziona anche le scelte di Mancini. Il sostituto? Ha appena toccato quota 8 golTMW
Simone Lorini
9 partite, 8 gol, zero rigori. Il campionato di Antonio Raimondo continua a strabiliare, così come quello del Frosinone. E potrebbe risolvere in partenza un problema a Mancini, ct dell'Italia, costretto a fare a meno di Moise Kean per la prossima tornata, decisiva, di gare di Nations League. Per il ct un'assenza pesante, anche se con Pio Esposito l'ex Fiorentina era stato traslato sulla fascia, il che rende più facile il compito di sostituirlo. Ma nel ruolo di centravanti, il bomber di proprietà del Bologna non può e non deve essere ignorato.
Antonio Raimondo, il finalizzatore della più bella sorpresa della Serie A
Mentre il Como comunicava la brutta notizia su Kean, il Frosinone faceva a fettine il Lecce, imponendo il proprio gioco spettacolare e tramortendo gli avversari con cinque reti. L'ultima, l'ottava in questo campionato, l'ha firmata Raimondo. E sarà davvero difficile per Roberto Mancini ignorare un segnale così forte in arrivo dal campionato in ottica prossime convocazioni.
Raimondo balla anche da solo: non solo doppiette e triplette
Per la prima volta il bomber del Frosinone non si è espresso con una doppietta o una tripletta: quella di oggi è la prima marcatura singola della sua annata.