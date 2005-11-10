Lecce, Di Francesco: "Tante cose mi hanno dato fastidio oggi"

Ecco le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco dopo la debacle contro il Frosinone ai microfoni di DAZN, partendo dall'episodio contestato del calcio di rigore: "Il Frosinone ha meritato, sicuramente questo episodio ha comunque indirizzato la partita nel secondo tempo. Io non capisco più, l'ho detto anche nel passato, quando è calcio di rigore. Per me questo qui non è calcio di rigore, anche per la leggerezza del tocco. Quanti contatti ci sono di questi? Non so cosa dire, sono più rammaricato della prestazione: sicuramente questo episodio dà fastidio, vorrei capire quando è o non è rigore, questa cosa qui mi lascia un po' perplesso".

Un risultato pesante da digerire?

"Siamo partiti bene, ma alla lunga hanno avuto ragione loro: quando arrivi secondo nei contrasti e perdi tanti duelli, dai forza e dai direzione alla loro partita. Avevamo creato inizialmente, sicuramente abbiamo commesso delle ingenuità. Anche nel primo gol, siamo stati in ritardo nelle chiusure: tanti piccoli dettagli che sono stati sempre dalla parte del Frosinone per loro merito e per demerito. Risultato rotondo, non so quanto giusto, ma loro non hanno rubato nulla".

C'è qualcosa da registrare in attacco?

"Abbiamo avuto anche un'occasione nel primo tempo, abbiamo fatto delle scelte finali da rivedere. Dobbiamo lavorare e migliorare in questo aspetto, il nostro sistema di gioco è quello del secondo tempo, l'infortunio di Geubbels non ci ha aiutato. Qualche difficoltà l'abbiamo avuta sulle preventive, loro hanno due attaccanti bravissimi nel ribaltare il gioco".

Le assenze sono pesanti?

"Gli ultimi giorni non sono stati al massimo. Tiago Gabriel ha giocato in condizioni non perfette, così come N'Dri e Fatah, ma non voglio giustificare questa prestazione attraverso le assenze. Dobbiamo stare dentro la partita: oggi mi hanno dato veramente fastidio, come il quinto gol, e su cui dovrò lavorare".