Frosinone-Lecce 5-1, le pagelle: dirige l'orchestra il maestro Massimiliano Alvini. Tiago horror

Il Frosinone trova una vittoria pesantissima, la quinta del suo campionato, per 5-1 contro il Lecce: in gol Cichella, Calò, Raimondo e Birligea, autore di una doppietta. Di Monteiro il gol della bandiera per i suoi.

Risultato finale: Frosinone-Lecce 5-1

LE PAGELLE DEL FROSINONE

Palmisani 6 - Risponde presente sulla prima conclusione di Monteiro. Serata relativamente tranquilla per lui, tranne per il gol subito dallo stesso esterno.

Oyono 7 - Pensare ad una sua crescita dallo scorso anno in Serie B ad ora è semplicemente incredibile: difende e attacca senza fermarsi mai.

Calvani 7 - Alza un muro invalicabile e conferma, ancora una volta, di essere una delle rivelazioni tra i difensori.

Dall'80 Fayed sv

Monterisi 7 - Ancora una prestazione importante per il centrale: dal suo esordio in Serie A, la maturazione è ben evidente.

Terzic 6,5 - Brillante la sua prestazione a tutto campo: un continuo su e giù sulla sua fascia.

Cichella 7,5 - Firma un gol d'autore che sblocca il match: tanta qualità da parte del giovane centrocampista, ancora una volta risponde presente alla fiducia di Alvini.

Calò 8 - Ormai è una certezza. I piazzati portano tutti la sua firma e sigla il rigore che regala il 2-0 prima dell'intervallo.

Dal 77' El Azzouzi sv

Ghedjemis 7,5 - Ancora un assist a referto per lui. Dopo le storie di mercato estive, l'esterno è tornato a piena disposizione e il lavoro del tecnico è evidente anche su di lui.

Dal 70' Fini 6,5 Approccio importante al match dell'esterno che prova a sgasare sulla fascia di competenza.

Schmid 7 - Si muove in tutto il campo e regala sprazzi da trequartista di altri tempi. Firma anche l'assist per il gol di Birligea.

Dal 77' Hasa sv

Kvernadze 8 - Spina nel fianco dell'esterno, abile a spingere con la sua rapidità e la sua freschezza. Firma anche l'assist per Raimondo.

Raimondo 7,5 - Gioca per la squadra ed è molto mobile, trovandosi spesso a scambiare la posizione con un esterno. Nella ripresa ricorda a tutti di essere l'attaccante italiano più in forma del campionato e chiude il match.

Dal 70' Birligea 8 - Entra e dopo appena due minuti, trova il poker: primo gol in Serie A per lui. Sul finale, trova la personale doppietta.

Allenatore: Alvini 9 - Migliore partenza di sempre di una neopromossa in Serie A, quarto miglior attacco del torneo. I suoi giocatori regalano un calcio frizzante, ma concreto: l'orchestra gialloblù colleziona la quinta vittoria in nove giornate. E allora musica, maestro.

LE PAGELLE DEL LECCE

Falcone 6 - Non può nulla sul tiro di Cichella, è superlativo su Kvernadze. Spiazzato da Calò dal dischetto. Miracoloso anche nella ripresa su Oyono, incolpevole su Raimondo.

Siebert 4,5 - Qualche difficoltà nel leggere gli inserimenti di Schmid in area di rigore. Nella ripresa naufraga con il resto del reparto.

Tiago Gabriel 4 - Difficilmente si è visto il centrale così in difficoltà: Raimondo gli fa girare la testa e lui prima rimedia un giallo, poi non riesce a contenerlo. Le voci di mercato non aiutano.

Ndaba 4,5 - Nel terzetto difensivo, non trova le giuste misure per contenere un reparto offensivo molto ispirato.

Dal 46' Fatah 5,5 - Non al meglio fisicamente, sparisce dal match dopo il tris realizzato dagli avversari.

Veiga 5 - Sembra più a suo agio nella spinta come quarto di centrocampo: dalle sue parti i pericoli principali dei suoi. Nella ripresa non riesce più a contenere nulla.

Ngom 5 - Più presente del suo compagno di reparto, aiuta spesso come può la sua difesa. Rimedia un giallo nella ripresa e lo condiziona.

Dal 58' Gorter 5,5 - Entra in campo in un momento complicato e non trova la bussola per guidare il centrocampo.

Maleh 5 - Non legge al meglio alcune situazioni e perde il duello nella gara con il centrocampo avversario. Nervoso nella ripresa.

Gallo 5 - Tanta spinta per l'esterno, chiamato ad una marcatura complessa su Ghedjemis. Fatica e non riesce a limitare gli assalti avversari.

Gandelman 4,5 - Si vede poco sia in fase offensiva, sia in copertura: il suo apporto non è sufficiente.

Dal 58' N'Dri 5,5 - Entra negli highlights del match per una conclusione nel finale.

Monteiro 6 - Firma il primo pericolo della gara con un destro velenoso, poi si spegne anche a causa dei suoi compagni. Nell'ultima azione del suo match, firma il classico gol della bandiera.

Dall'84 Kaba sv

Esteban 4,5 - Scelto nella fase di riscaldamento in luogo di Geubbels. Non riesce ad incidere positivamente nell'arco del match. Sbaglia qualsiasi scelta, sia negli inserimenti, sia nei servizi per i compagni.

Dal 58' Stulic 5 - Non incide nell'ingresso in campo ma, per sua discolpa, viene servito pochissimo.

Allenatore: Di Francesco 5 - Con la squadra già incerottata, perde nel riscaldamento Geubbels e non riesce a limitare in nessun modo il Frosinone. Prova a dare una svolta con il cambio modulo e la panchina, ma il risultato è addirittura peggiore della prima frazione.