Fullkrug, furto nella stanza d'albergo dell'attaccante: rubati orologi e gioielli del valore di 500mila euro

Per Niclas Fullkrug il post partita della trasferta di Como non è stato particolarmente positivo. Anzi. Nonostante il successo ottenuto dal suo Milan - con l'attaccante tedesco protagonista più di mezz'ora in campo - al ritorno a Milano è arrivata una brutta sorpresa.

Il calciatore, ancora in cerca di una casa, è stato infatti derubato nella stanza d'albergo in zona Fiera in cui alloggiava. Solo nella mattina di ieri, 17 gennaio, l'attaccante rossonero si è accorto della sparizione di diversi oggetti di valore sottratti dalla cassaforte - sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport - per una somma di 500mila euro di valore: si tratta in particolare di cronografi di lusso e gioielli. Una o più persone si sono introdotte nella sua stanza tra mercoledì e giovedì, quando era via per la trasferta di Como, e hanno forzato la cassetta di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e della Scientifica della questura di Milano.

Nel primo pomeriggio di ieri è arrivata la denuncia da parte di un dirigente accompagnatore del Milan, delegato dal centravanti tedesco arrivato in prestito dal West Ham. Le indagini sono in corso.