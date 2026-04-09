Roma-Pisa, i convocati di Hiljemark: ancora fuori per scelta tecnica Iling Jr, rientra Vural
Il Pisa ha reso nota la lista dei 25 calciatori di prima squadra convocati dal tecnico dei toscani Oscar Hiljemark per la partita che attende domani sera la sua squadra, opposta alla Roma alle ore 20:45 sul prato dell'Olimpico per la gara valida per la 32^ giornata di Serie A.
Ancora assente il centrocampista Marius Marin, reduce da un infortunio al legamento collaterale e tenuto fuori dalla trasferta in suolo capitolino. Fuori, per scelta tecnica, anche Iling Junior e Lorran. Ritorna invece tra i convocati Vural.
ROMA vs PISA, I CONVOCATI DI HILJEMARK
Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet.
Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Albiol.
Centrocampisti: Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Toure, Aebischer, Vural, Loyola, Piccinini.
Attaccanti: Meister, Tramoni, Durosinmi, Stengs, Moreo, Stojlkovic.