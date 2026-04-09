Giovane male spalle alla porta in Napoli-Milan, Conte: "Non giochiamogliela, non ne tiene una"

È un Antonio Conte show quello che è andato in scena durante Napoli-Milan, partita vinta 1-0 dai partenopei. DAZN ha pubblicato il consueto format Bordocam, nel quale si sono rivisti una serie di comportamenti curiosi da parte di entrambi gli allenatori, ma soprattutto di quello di casa. A scatenare la sua arrabbiatura nel primo tempo è stato Giovane, colpevole di non aver disputato una gara all'altezza delle richieste in un ruolo non suo.

All'ennesima palla persa spalle alla porta, Conte si rivolge a Buongiorno e usa parole piuttosto dure all'indirizzo del suo attaccante: "Non la giochiamo, non ne tiene una". Naturalmente la tensione del momento ha fatto sì che il tecnico non usasse molto tatto nel comunicare con il proprio difensore, ma è chiaro che non è una bocciatura per Giovane, semplicemente l'invito a esaltare le caratteristiche dell'ex Hellas Verona e a non giocare come se al suo posto ci fossero Hojlund o Lukaku.

Un altro episodio che merita di essere menzionato è quello che Conte fa al rientro in campo dopo l'intervallo. L'allenatore nel tunnel si sofferma vicino alla statua dedicata a Diego Armando Maradona e strofina il pallone attaccato al suo piede destro e il piede sinistro. Sarà proprio un mancino a decidere l'incontro.