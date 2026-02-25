Galatasaray, il vicepresidente: "Avremmo voluto tenere Zaniolo. Futuro? Decideremo insieme"

Sono tanti gli argomenti che ha trattato Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray, nella sua intervista a gazzetta.it, uno dei quali è inevitabilmente la sfida di oggi contro la Juventus, battuta 5-2 a Istanbul: Sono consapevole della nostra forza, ma la Juve rimane la Juve e, all’Allianz Stadium, sarà difficile difendere il risultato. Al di là del blasone e della storia del club, Spalletti è un grande allenatore e in rosa ha veri campioni. Se abbiamo segnato cinque gol è merito dei nostri tifosi, che hanno creato un’atmosfera pazzesca, e anche di chi è sceso in campo. Stiamo costruendo una squadra di top-player, vogliamo diventare i migliori del mondo".

Chiosa finale sulla situazione di Nicolò Zaniolo, in prestito con diritto di riscatto all'Udinese: "Noi avremmo voluto trattenerlo, però Nicolò ci ha detto che sognava di andare al Mondiale. Giocando in Serie A, avrebbe avuto più chance di tornare in Nazionale. Lo abbiamo accontentato ma la nostra stima rimane immutata: a fine stagione decideremo insieme come proseguire”.