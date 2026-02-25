Il vicepresidente del Galatasaray: "Calhanoglu sarà nostro. A gennaio ci abbiamo provato"

Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray, non ha dubbi sul futuro di Hakan Calhanoglu. Intervistato da gazzetta.it, si è espresso così sul centrocampista dell'Inter: "Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. È un'icona della Nazionale e tifa per noi. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi".

Il dirigente ammette anche che hanno provato a trattarlo anche a gennaio: "Abbiamo fatto un altro tentativo per Calhanoglu. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter, ma ci è stato detto che Hakan non sarebbe partito durante il mercato invernale. Con i nerazzurri abbiamo un bel rapporto, anche se non abbiamo ancora concluso nessun affare".

Diverso invece il discorso per quanto riguarda il Napoli: "L’acquisto di Osimhen è stato complicato, ma è normale quando si parla di cifre così alte: De Laurentiis aveva fissato il prezzo e, quando ci siamo fatti avanti, voleva essere sicuro che saremmo stati in grado di versare tutti quei soldi. Esserci riusciti è motivo di grande orgoglio, perché abbiamo dimostrato a tutti il potere del nostro club. Poi c'è stato Lang, lo seguivano società prestigiose, il suo impatto è stato incredibile".