TMW L'agente di Mateta è a Milano, corsa contro il tempo. Ma al Milan sono più pessimisti

L'agente di Jean Philippe Mateta, l'avvocato francese Paul Latouche, è a Milano per cercare di sbloccare il trasferimento del proprio assistito in direzione Milan. Ci sono alcuni problemi burocratici che attualmente gli impediscono di lavorare in Italia, mentre l'accordo fra Milan, Crystal Palace e lo stesso Mateta sono serrati.

Oggi un medico del Milan è previsto a Londra per le visite mediche, ma non è questo il problema che affligge l'operazione. Possibile anche che ci sia un tira e molla sul prezzo, ma più le ore passano più il trasferimento è a rischio. Anche perché nel frattempo Christopher Nkunku - l'uomo designato a lasciargli spazio in rosa - non ha offerte e quindi non apre a una cessione.

Così, allo stato dell'arte, Jean-Philippe Mateta al Milan rimane in forte dubbio. Percentuali alte verso la fumata nera, mentre a breve è attesa la decisione del club rossonero sul francese. Non è da escludere che ci sia ancora attesa e che quindi il trasferimento vada avanti ma questa mattina le sensazioni che si respiravano in Via Aldo Rossi non erano delle più positive a riguardo. Affare da circa 35 milioni complessivi e quattro anni di contratto per Mateta che andrebbe a guadagnare 3,5 milioni annui.