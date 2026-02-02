TMW Foggia, due rinforzi in arrivo: fatta per Ertijon Gega e Christian Dimarco

Doppia operazione in entrata in via di definizione per il Foggia.

Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com la dirigenza dei Satanelli ha chiuso in questi minuito le trattative per l'arrivo dal Casarano del difensore classe 2001 Ertijon Gega e con la Pro Patria per quelli di Christian Dimarco, laterale mancino classe 2002 fratello del giocatore dell'Inter Federico.

Nell'operazione con il club bustocco, infine, fa il percorso inverso Gian Filippo Felicioli, terzino sinistro classe 1997.