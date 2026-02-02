Castrovilli saluta Bari: "Non era il saluto che immaginavo. Ma la mia fede non cambia"

In attesa di essere ufficializzato quale nuovo innesto del Cesena, Gaetano Castrovilli ha voluto salutare la piazza di Bari con un post su Instagram:

Cari tifosi baresi,

Vi scrivo per salutarvi, non era il saluto che meritavate e che immaginavo, ma purtroppo non sempre le cose vanno come vogliamo e a volte non dipendono da noi.

Da prima tifoso del Bari e poi calciatore posso essere solo che dispiaciuto e deluso, leggo tantissime informazioni e messaggi che non rispecchiano la realtà ( io e la mia famiglia siamo grati di aver vissuto insieme a voi questi mesi) e sappiate che ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia, ne conosco il valore.

Non voglio dilungarmi troppo, voglio solo augurarvi il meglio a voi e ai miei compagni.

Io tiferò sempre la mia amata Bari, la fede non si cambia.

A presto

Gaetano