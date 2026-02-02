Bergomi consiglia la Juve: "Kolo Muani più duttile di Icardi, offre più soluzioni e alternative"

Escluso l'autogol di Cambiaso, quella della Juventus ieri al Tardini contro il Parma è stata una partita a senso unico (vinta 4-1). Intanto, nelle ultime concitate ore di mercato, sorgono voci in merito agli attaccanti che potrebbero arrivare all'ultimo momento in bianconero. Mauro Icardi (Galatasaray), pista tuttavia smentita da Chiellini prima e Spalletti poi, così come Randal Kolo Muani in prestito al Tottenham.

"Kolo è più duttile, ti offre più soluzioni", ha dichiarato l'ex bandiera nerazzurra Giuseppe Bergomi nell'intervento a Sky Calcio Club ieri. "Abbiamo parlato di David e di come dialoga con i compagni nello stretto. Sappiamo che Icardi dentro l'area di rigore si muove bene, Kolo Muani ti dà alternative diverse. Ma sono già tanti, hanno preso anche Boga. Nel mercato tutti sono andati alla ricerca di esterni. Zaragoza della Roma non lo conosco bene ma è un esterno, Boga e Alisson pure, mentre l'Inter aveva pensato a Diaby".

Quanto invece al trionfo di Parma, Bergomi ha analizzato la preparazione del match da parte di coach Spalletti soffermandosi sulle posizioni in campo di Locatelli e Kalulu: "Dopo 30-40 secondi la Juve ha avuto una grande occasione. Locatelli da centrale si mette nella posizione di terzino, apre, passaggio profondo e a prenderla è Kalulu, che si era allargato. Questa azione l'hanno fatta tante volte, poi c'è l'occasione di Conceicao e il portiere fa una grande parata".

"Poi un'altra azione e chi va in profondità? Sempre Kalulu", ha evidenziato l'ex difensore dell'Inter. "Non di facile lettura, nel primo tempo il Parma ci ha capito veramente poco, poi nella seconda frazione si è sistemato leggermente meglio. Su un'azione simile con inserimento del francese è nato il gol di McKennie. Ma potremmo parlare anche di Cambiaso, che ha fatto un errore ma ha interpretato il ruolo in maniera moderna. Sorprendono gli avversari".