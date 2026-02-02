TMW
Sampdoria, si lavora allo scambio Ravaglia-Andrenacci con il Mantova
TUTTO mercato WEB
Sampdoria e Mantova a lavoro per uno scambio di mercato.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com blucerchiati e virgiliani starebbero lavorando allo scambio fra Nicola Ravaglia, portiere classe 1988 attualmente agli ordini di Angelo Gregucci e Lorenzo Andrenacci, estremo difensore classe 1995 approdato al Mantova la scorsa estate dopo la scomparsa del Brescia di Massimo Cellino.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
