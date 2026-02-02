Inter, Zielinski: "Siamo contenti ma sappiamo che non abbiamo ancora fatto nulla"

Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo in casa della Cremonese:

"Se pesano gli 8 punti di vantaggio in attesa della partita del Milan? Non lo so, noi non ci pensiamo. Dobbiamo scendere in campo ogni domenica e dimostrare il nostro valore. Cercare di vincere le partite, questo è il nostro obiettivo. Stiamo bene, siamo contenti ma sappiamo che non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo dare sempre il massimo".