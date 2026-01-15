TMW Galatasaray pronto ai colpi: il punto su Fofana, Frattesi e gli altri obiettivi del club turco

Continua la missione italiana del Galatasaray, a Milano in questi giorni con il vicepresidente Abdullah Kavukcu e l’amministratore sportivo Ugur Yıldız per valutare innesti sul mercato italiano. Secondo quanto raccolto da TMW, i dirigenti turchi stanno riflettendo in questo momento sul profilo di Youssouf Fofana.

Il centrocampista del Milan, che nelle ultime giornate è stato meno impiegato da Massimiliano Allegri (anche se è sempre sceso in campo quando disponibile), secondo quanto raccolto, è stato proposto al Galatasaray. I vertici della società di Istanbul non hanno chiuso, ma non sono al momento troppo convinti per i costi dell’operazione.

Tra i nomi circolati nelle ultime ore, resta non troppo caldo invece quello di Davide Frattesi. Nonostante qualche approccio, come ha spiegato anche il tecnico Buruk nelle scorse settimane, il centrocampista italiano - che peraltro preferirebbe altre destinazioni - non è un il tipo di giocatore che sta seguendo il Gala. Restano invece molto attuali gli interessi per Ederson dell’Atalanta e Teun Koopmeiners, ex orobico oggi alla Juventus e che con Spalletti ha ritrovato il sorriso. Tutto senza dimenticare gli obiettivi in attacco, al momento ancora top secret.