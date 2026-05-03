Gasperini allude a Ranieri: "Grossa delusione per i Friedkin". E su Massara aggira la domanda

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, mister Gian Piero Gasperini ha detto la sua sul futuro della Roma, chiedendo in primis chiarezza. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso, che senza riferirsi esplicitamente all'addio di Claudio Ranieri ha parlato di "grossa delusione inaspettata" per la società e ha poi aggirato la domanda sullo scarso feeling con l'attuale ds Frederic Massara:

C'è stato già un dialogo con la proprietà?

"Mi auguro di sì, io per ora sono concentrato sul campo. Poi, quando ci sarà il momento si parlerà. Sicuramente, dovrò essere il più chiaro possibile".

Lei è d'accordo con chi pensa che la Roma sia in ritardo?

"Chiaro che c'è stato un po' di sviluppo. Abbiamo tarato anche la società che ha subito una grossa delusione inaspettata. Non credo però che le altre squadre abbiano già iniziato a programmare. La proprietà dovrà avere tutto il tempo e la chiarezza per affrontare le cose, ma quando sarà lo farà nel migliore modo possibile".

Sarebbe disposto a lavorare ancora con Massara?

"Torno alla Fiorentina, è molto importante. Per il resto, se ne parlerà quando sarà: soprattutto parlerà la società. Non è il caso ora di entrare nei dettagli".