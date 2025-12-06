Live TMW Juventus, Spalletti: "Questa partita potrà dire tanto per noi"

Quanto è importante arrivare alla partita di domani con 3 vittorie consecutive?

"La maglia della Juventus è stata tessuta per vincere le partite. È chiaro che non stiamo vivendo un periodo bellissimo, ma arriviamo con più fiducia. È importante vedere che in allenamenti si vanno ad acchiappare cose nuove. Questo è fondamentale e mi dà fiducia".

Quanto è importante la partita di domani?

"Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo. Ci sono partite che valgono 3 punti e poi si disperdono. Poi ci sono partite che rimangono per sempre e questa per noi potrà dire tanto, perciò gli dedicheremo tanto".

Domani sarà una prova di maturità?

"Si può mettere così. Noi dobbiamo farci trovare pronti e sappiamo della difficoltà della partita perchè giochiamo contro i Campioni d'Italia. Poi dobbiamo confrontarci con l'ambizione di fare dei passi in avanti".

Non ha mai affrontato Conte..

"Ci siamo incontrati molte volte. Poi ci siamo visti a Coverciano. È un bravo allenatore e l'ha dimostrato. Però come persona non posso dire niente perchè non lo conosco. Lui è un top allenatore".