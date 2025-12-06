Domani Cagliari-Roma, i convocati di Gasperini: c'è Dybala, out Angelino e Wesley

Sono 23 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, per la gara in programma domani a Cagliari a partire dalle 15.

C’è Paulo Dybala, pienamente recuperato, come pure Kone, El Aynaoui e Baldanzi, mentre è ancora assente Angelino, che pure - come ha raccontato Gasperini in conferenza stampa - da ieri si è riunito alla squadra. Out anche Wesley, del quale Gasp aveva detto di non volerlo rischiare, oltre a Dovbyk.

Di seguito la lista completa.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy