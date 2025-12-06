Spalletti, prima volta contro Conte: "Come persona posso dire poco, è un allenatore top"

“Ci siamo incontrati molte volte, in giro”. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus che domani farà visita al Napoli di Antonio Conte, risponde così a chi gli chiede un parere sul tecnico salentino. Per i due quello di domani sarà il primo scontro diretto in partite ufficiali: “Una volta si è giocata un’amichevole contro, a Coverciano ci siamo incontrati. È un allenatore bravo, l’ha fatto vedere anche quest’anno. Come persona non ho la possibilità di dire niente, perché non lo frequento quotidianamente ma a periodi.

Per il resto, io vado su quello che vedo in campo, e lui è un allenatore top”.

La conferenza stampa di Spalletti.