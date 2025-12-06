Roma, Gasperini sicuro: "Questa rosa può giocare le tre competizioni. Nucleo forte"

La Roma ha una squadra adatta a sopportare l’impegno di tre competizioni. Gian Piero Gasperini, a poco meno di un mese dal mercato, dice la sua. Il tecnico giallorosso, alla viglia della partita di campionato con il Cagliari, risponde partendo dalle condizioni attuali, per poi analizzare sul lungo periodo: “Numericamente siamo al completo. Sono tutti acciacchi di qualche giorno. L'unico infortunato in questo momento che è fuori è Dovbyk, quindi la rosa in questo momento è al completo. Poi dopo i 22/23 c'è sempre qualche situazione in cui qualcuno sta meglio di altri. Dovbyk anche è sulla via della guarigione. Numericamente è sicuramente una rosa completa. Quei giocatori che hanno giocato meno, però, stanno dando tutte delle belle risposte, per cominciare non solo da Ghilardi, ma lo stesso Ziolkowski, lo stesso Baldanzi, lo stesso Pisilli, che sono i giocatori più giovani, italiani, Under-21 anche. Sono molto contento di loro, sicuramente avranno sempre più spazio.

Numericamente la rosa è in grado di affrontare quello che deve fare per continuare a avere un rendimento molto alto, quel nucleo molto forte che è stato fino adesso, e invece devo alzare su alcuni giocatori, soprattutto nell'attacco, che hanno avuto poca presenza e poca continuità fino adesso.

Da Dovbyk a Ferguson, a Dybala, a Bailey, per motivi diversi, sono quattro giocatori molto importanti, che se riusciamo ad avere un po' più di rendimento e di continuità, soprattutto, perché ci sono stati veramente pochi, magari abbiamo ulteriori margini per fare anche meglio”.

La conferenza stampa di Gasperini