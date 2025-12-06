Roma, Gasperini: "Bailey deve recuperare, non è facile. I 90'? Ma come fa ad averli..."

Leon Bailey, per ora, è una delle principali delusioni della stagione della Roma: “Se può alzare il livello? Speriamo, me lo auguro… - ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita con il Cagliari-. Ha avuto un infortunio, senza chirurgia, che l’ha tenuto fuori due mesi: sono una cifra. Poi un altro mese. E intanto gli altri vanno forte, eh. Ho un gruppo che viaggia, compatto, che è sempre presente e attivo. Non è facile dover recuperare e inseguire, soprattutto in un periodo come novembre o dicembre, dove tutte le squadre ormai sono rodate e non ci sono più i caldoni asfissianti. I ritmi si alzano e tu hai perso della strada, ti devi rimettere in carreggiata velocemente. È quello che speriamo possa fare”.

Per ora, però, il giamaicano non ha i 90 minuti nelle gambe: “Ma come fa ad averli? È tre mesi che è fuori. Intanto deve dare continuità in allenamento, sono due settimane che si allena. È chiaro che è un giocatore su cui puntiamo. Lui, come Dybala, Ferguson, Dovbyk: sono giocatori che, se girano, ci fanno essere più competitivi”.

La conferenza stampa di Gasperini