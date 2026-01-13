Gasperini di nuovo senza Raspadori. Oggi alla Roma, un anno fa... all'Atalanta

L'Atalanta ha dato l'accelerata decisiva e si appresta a mettere le mani su Giacomo Raspadori come nuovo rinforzo per il proprio reparto offensivo. Non è neanche la prima volta che la Dea viene accostata al profilo dell'attaccante classe 2000, che è un vero e proprio oggetto del desiderio calcistico per Gian Piero Gasperini, il quale però deve rinunciare ancora una volta ad averlo a propria disposizione.

Un anno fa di questi tempi, nel calciomercato di gennaio 2025, l'Atalanta aveva messo nel mirino Raspadori, su diretta indicazione del proprio allenatore. Che al tempo era, appunto, Gasperini. Erano i giorni in cui stava saltando la trattativa con il Lione per arrivare a Rayan Cherki, che qualche mese dopo si sarebbe trasferito al Manchester City. I nerazzurri a quel punto avevano spostato l'attenzione spostato la loro attenzione su Raspadori, la cui uscita da Napoli però veniva allo stesso tempo bloccata dall'assalto a vuoto su Garnacho del Manchester United. E quindi permanenza in azzurro, fino alla successiva cessione in estate all'Atletico Madrid.

Oggi Gasperini ci ha riprovato, voleva di nuovo Raspadori, stavolta per la Roma, ma anche in questa occasione si è visto beffato. C'è da giurare che l'allenatore dei giallorossi non sia esattamente entusiasta di questo scippo subito tra l'altro proprio dall'Atalanta, dopo quasi un decennio sulla panchina della Dea.