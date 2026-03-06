Gasperini ritrova il Genoa: "Rossoblù salvi e Roma in Champions? Sarebbe una doppia gioia"

La sfida del "Ferraris" non sarà come le altre per Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma, intervistato all'edizione odierna de Il Secolo XIX, ha raccontato un ricordo del suo ritorno a Marassi da avversario del Grifone: "A quell’applauso che i tifosi genoani mi riservarono quando tornai qui per la prima volta da avversario. In quel momento ero l’allenatore del Palermo, quell’applauso mi emozionò e mi commosse. Lo metto tra le più grandi soddisfazioni della mia carriera. Al Genoa ho vissuto otto anni belli e intensi, a quel club e quei tifosi sono rimasto molto legato. Ora sono alla guida della Roma, ogni volta che torno l’emozione si rinnova".

E proprio sul team di Daniele De Rossi ha raccontato: "Mi piace vederlo giocare, soprattutto in casa è protagonista sempre di gran belle partite che mi guardo con grande soddisfazione. Merito dell’allenatore e dei giocatori, merito di uno stadio che è quasi sempre pieno e che sa trasmettere alla propria squadra una carica enorme".

La ciliegina per i giallorossi sarebbe la qualificazione alla prossima Champions League con i rossoblù che invece riescano ad ottenere la salvezza: "Il campionato è ancora lungo e gli obiettivi non sono facili, c’è tanta concorrenza. Ma sono convinto che entrambe abbiano le qualità per riuscire a raggiungerli. E per me sarebbe una doppia gioia".