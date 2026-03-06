Roma, Gasperini: "Spiace molto non ci sia Baldanzi. Venturino ha qualità importanti"

Genoa-Roma è la partita di Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso è stato intervistato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX. Fra gli argomenti trattati anche quello di Tommaso Baldanzi, arrivato dalla Capitale in rossoblù nell'ultima sessione di mercato. Il fantasista però sarà assente per un risentimento alla coscia sinistra: "Questo mi spiace molto - esordisce il mister - perché nelle ultime partite stava dimostrato tutto il suo valore. Ha avuto un lungo periodo in cui non ha avuto problemi fisici, poi tra dicembre e gennaio è incappato nell’influenza e in un infortunio muscolare che lo hanno frenato".

Chi invece ha fatto il percorso inverso è stato Lorenzo Venturino, approdato sempre a gennaio alla Roma: "E’ un ragazzo che ha delle qualità importanti, ci torneranno molto utili. Ha già avuto spazio, se lo è meritato e deve continuare così".