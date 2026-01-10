Le partite di oggi: il programma di sabato 10 gennaio

Finalmente calcio, in Italia e nel mondo: oggi inizia il 20° turno di Serie A, ci sono i quarti di finale di Coppa d’Africa e vari appuntamenti negli altri principali campionati esteri. Di seguito il programma calcistico di sabato 10 gennaio:

Africa Cup of Nations – Quarti di finale

17:00 Algeria – Nigeria

20:00 Egitto – Costa d’Avorio

Bundesliga

15:30 Friburgo – Amburgo

15:30 Heidenheim – Colonia

15:30 Union Berlino – Magonza

18:30 Leverkusen – Stoccarda

Serie A – 20ª giornata

15:00 Como – Bologna

15:00 Udinese – Pisa

18:00 Roma – Sassuolo

20:45 Atalanta – Torino

Serie B

15:00 Avellino – Sampdoria

15:00 Carrarese – Bari

15:00 Entella – Monza

15:00 Frosinone – Catanzaro

15:00 Reggiana – Venezia

15:00 Südtirol – Spezia

17:15 Juve Stabia – Pescara

19:30 Cesena – Empoli

Serie C – Girone A

14:30 AlbinoLeffe – Pro Vercelli

14:30 Brescia – Trento

14:30 Giana Erminio – Renate

14:30 L.R. Vicenza – Ospitaletto

17:30 Pergolettese – Lumezzane

17:30 Pro Patria – Inter U23

Serie C – Girone B

14:30 Torres – Campobasso

17:30 Ravenna – Forlì

Serie C – Girone C

14:30 Latina – Trapani

17:30 Crotone – Altamura

17:30 Sorrento – Foggia

Eredivisie

16:30 Alkmaar – FC Volendam

18:45 Twente – Zwolle

20:00 PSV – Excelsior

21:00 Groningen – Breda

LaLiga

14:00 Oviedo – Betis

16:15 Villarreal – Alavés

18:30 Girona – Osasuna

21:00 Valencia – Elche