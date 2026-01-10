Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di sabato 10 gennaio

© foto di Federico Serra
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Finalmente calcio, in Italia e nel mondo: oggi inizia il 20° turno di Serie A, ci sono i quarti di finale di Coppa d’Africa e vari appuntamenti negli altri principali campionati esteri. Di seguito il programma calcistico di sabato 10 gennaio:

Africa Cup of Nations – Quarti di finale
17:00 Algeria – Nigeria
20:00 Egitto – Costa d’Avorio

Bundesliga
15:30 Friburgo – Amburgo
15:30 Heidenheim – Colonia
15:30 Union Berlino – Magonza
18:30 Leverkusen – Stoccarda

Serie A – 20ª giornata
15:00 Como – Bologna
15:00 Udinese – Pisa
18:00 Roma – Sassuolo
20:45 Atalanta – Torino

Serie B
15:00 Avellino – Sampdoria
15:00 Carrarese – Bari
15:00 Entella – Monza
15:00 Frosinone – Catanzaro
15:00 Reggiana – Venezia
15:00 Südtirol – Spezia
17:15 Juve Stabia – Pescara
19:30 Cesena – Empoli

Serie C – Girone A
14:30 AlbinoLeffe – Pro Vercelli
14:30 Brescia – Trento
14:30 Giana Erminio – Renate
14:30 L.R. Vicenza – Ospitaletto
17:30 Pergolettese – Lumezzane
17:30 Pro Patria – Inter U23

Serie C – Girone B
14:30 Torres – Campobasso
17:30 Ravenna – Forlì

Serie C – Girone C
14:30 Latina – Trapani
17:30 Crotone – Altamura
17:30 Sorrento – Foggia

Eredivisie
16:30 Alkmaar – FC Volendam
18:45 Twente – Zwolle
20:00 PSV – Excelsior
21:00 Groningen – Breda

LaLiga
14:00 Oviedo – Betis
16:15 Villarreal – Alavés
18:30 Girona – Osasuna
21:00 Valencia – Elche

