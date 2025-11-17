Napoli, manca solo Conte: quante telefonate nel weekend con De Laurentiis e il ds Manna

Il secondo anno di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è più movimentato di quanto ci si potesse aspettare, specialmente per lo Scudetto appuntato sul petto e di recente per la quinta sconfitta stagionale trovata dagli azzurri. Il 2-0 di Bologna, che ha fatto esplodere il tecnico leccese e ha lasciato nell'aria qualche veleno per l'approccio e relativo rendimento della squadra finora. Il weekend di vacanza ha lasciato i tifosi partenopei perplessi, dal presidente Aurelio De Laurentiis è sempre arrivato totale sostegno e di addii non se ne parla.

Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ora a Castel Volturno servirà ripartire da zero e lavare i panni sporchi in casa, mentre il Napoli resta al terzo posto a due lunghezze dalla vetta e con la qualificazione ai play-off di Campions League che non è utopia. Il ritorno all'allenamento di Conte però avverrà in silenzio, quasi come fosse una situazione "normale", in attesa di incontrare dal vivo il direttore sportivo Giovanni Manna. Ma con lui e con il numero uno del club, l'allenatore di 56 anni ha avuto diverse telefonate di confronto (non di breve durata), per una squadra che ha smesso di segnare nelle ultime tre partite e dunque di vincere.

L'infermeria intanto si è affollata. Si ripartirà dal tridente in attacco Politano-Hojlund-Neres, per un 4-3-3 cucito inizialmente su misura per il Napoli. Quindi Olivera rientra a pochi giorni dalla sfida con l'Atalanta, alla ripresa del campionato, in difesa comparirà la coppia Rrahmani-Buongiorno, il capitano Di Lorenzo sulla fascia destra, in difesa di Milinkovic-Savic tra i pali. A centrocampo, le defezioni di De Bruyne e Anguissa non tolgono il cervello Lobotka in regia, ma intorno a lui figureranno Elmas e McTominay.