Fascetti sul Torino: "Non vedo campioni in rosa, farà un campionato tranquillo ma niente Europa"

Torino da Europa? Non secondo Eugenio Fascetti, decano degli allenatori, che dalle colonne di Tuttosport parla così delle ambizioni dei granata in questa stagione: "Onestamente la vedo difficile. Il Torino è senza dubbio una buona squadra e farà un campionato tranquillo, ma sempre nel limbo. Se da un lato non rischia affatto di essere risucchiato nella bagarre salvezza da quelle dietro, dall’altro manca sempre qualcosa per alzare il livello e arrivare nelle prime posizioni. Direi che anche quest’anno il Toro non è né carne né pesce… "

Cosa servirebbe alla formazione granata per fare il definitivo salto di qualità?

"Manca qualche elemento di classe superiore. Non vedo campioni nell’attuale rosa, ma solo un gruppo composto da buoni e ottimi giocatori. Servirebbe il calciatore che fa la differenza e alza il livello di tutto il gruppo, trascinando con le sue giocate gli altri".

Rispondendo alla domanda sui possibili obiettivi del Toro di Baroni, Fascetti ha indicato nell'attuale allenatore granata un tecnico bravo ed esperto, che apprezza. Allo stesso tempo, ha dichiarato che non sarebbe giusto aspettarsi miracoli. Gli allenatori fanno il massimo con quello che hanno a disposizione e l’organico granata è da metà classifica, secondo l'ex allenatore del Bari e non solo.