Italia, Gattuso: "Sono venuti fuori tutti i nostri difetti, lavoriamo sulle nostre fragilità"

Il ct dell’Italia Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko per 1-4 contro la Norvegia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Le prime sensazioni.

"Ci sono state due partite. Nel primo tempo la squadra ha fatto una buonissima partita, non gli abbiamo mai dato campo. Nel secondo abbiamo fatto una fatica pazzesca. C'è tanta delusione, i ragazzi si meritavano una serata diversa e invece abbiamo sbagliato tutto e loro ci hanno fatto del male".

L'avete letta male?

"Nel primo tempo la squadra è stata compatta e loro facevano fatica, nel secondo abbiamo preso gol dopo 30 secondi e dopo è venuta fuori la fragilità. Dobbiamo migliorare, le partite durano 95 minuti e in questa sono venuti fuori i nostri difetti. Se subiamo un po' andiamo in affanno".

Bisognava intervenire in modo diverso sulla squadra?

"Nel primo tempo Haaland non l'ha strusciata. Quando cominci ad avere timore, viene fuori il braccino. Ci mettiamo la faccia, ci assumiamo le responsabilità e a marzo ci vogliono 95 minuti come il primo tempo".

Per marzo lavorerai sul 3-5-2?

"Il tempo è poco, dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità. Troppo facile parlare di chi mancava, chi era in campo ha dato tutto ma è venuta fuori una partita che non ci aspettavamo. Sapevamo che alla Norvegia non puoi dare campo ed è successo questo. Troveremo una soluzione, abbiamo voglia di giocarci la semifinale, passare, giocarci la finale e andare al Mondiale. Dopo stasera c'è tanta delusione, chiediamo scusa: perdere 4-1 a san siro non mai bello. Speriamo di riuscire a migliorare gli aspetti in cui oggi abbiamo fatto fatica".