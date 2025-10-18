Lecce-Sassuolo, i convocati di Di Francesco: reintegrato Maleh, rientra anche Pierret
Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Sassuolo in programma al Via del Mare alle ore 15 di oggi. Reintegrato Maleh mentre è rientrato nell'elenco dei convocati anche Pierret.
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja.
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Pierret, Ramadani, Sala.
Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Spulci.
