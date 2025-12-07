Insulti sessisti alla madre di Hermoso, Folorunsho si scusa: "Non posso fare altro"

Michael Folorunsho si scusa pubblicamente per gli insulti sessisti rivolti alla madre di Mario Hermoso. I due, nei minuti finali di Cagliari-Roma, sono stati protagonisti di una lite molto accesa, e il centrocampista ex Napoli, ovviamente pizzicato dalle telecamere e di conseguenza dei social, ha rivolto insulti abbastanza triviali alla madre dell’avversario.

Nel post partita, il giocatore del Cagliari ha voluto, appunto, scusarsi. Lo ha fatto con una stories su Instagram: “Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l'adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c'era tensione e ad una offesa ho risposto con un'altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Anche se si dice che ‘finita la partita finisce tutto’”.

Al momento nessun commento da parte di Hermoso.