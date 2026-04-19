Live TMW Genoa, Colombo: "Devo ringraziare i miei compagni perché battere non spettava a me"

20:10 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di un giocatore rossoblù al termine di Pisa Genoa. Diretta testuale a cura di TMW.

Il gol, il coraggio e il ringraziamento ai compagni

"Il mio settimo gol stagionale arrivato con un gesto di coraggio? Dico la verità, devo ringraziare i miei compagni perché battere non spettava a me. Ringrazio Østigård e chi mi ha lasciato il pallone: me la sentivo, ho preso l'iniziativa e ho calciato anche per liberarmi un po' dalla tensione. È andata bene, ma la cosa più importante chiaramente è che abbiamo vinto. Questa è la vittoria di tutto il gruppo."

La forza del gruppo e l'aiuto del mister

"Questa vittoria, arrivata dopo il successo sul Sassuolo, chiude un momento in cui c'era bisogno di dare risposte. Noi abbiamo semplicemente abbassato la testa e lavorato tanto. Ci siamo guardati in faccia, abbiamo parlato parecchio tra di noi ed è uscita fuori la vera unità di questa squadra. Sono emersi i nostri valori, a partire dal carattere, che in un momento del genere andava assolutamente tirato fuori. Siamo un collettivo che lavora sulla stessa frequenza e l'arrivo del mister ci ha aiutato tantissimo a compattarci. Siamo davvero un grande gruppo."

La prestazione personale e il ruolo dei "senatori"

"Se oggi ho fatto la mia miglior prestazione da quando sono qui? Sinceramente io penso solo a migliorare partita dopo partita, ad aiutare la squadra e a fare la giocata giusta nel momento in cui va fatta. I voti e i giudizi li lascio a voi. L'unica cosa che conta è che la squadra abbia vinto ancora e che stiamo crescendo tutti insieme. Anche oggi avevamo delle assenze importanti, ma i compagni che finora avevano giocato un po' meno sono entrati e si sono fatti trovare pronti. Questo succede solo in un gruppo sano e unito, in cui i trascinatori e i giocatori più esperti – come Vásquez, Messias e gli altri senatori – sanno fare gruppo e fanno sentire a casa anche i nuovi arrivati o i ragazzi più giovani. Penso ad esempio alla grandissima partita che ha fatto oggi Ekhator o a chi, fino a questo momento, aveva trovato meno spazio."

L'obiettivo per il finale di stagione: non accontentarsi

"L'obiettivo da qui alla fine è quello di provare a vincerle tutte. Il campionato non è ancora finito, quindi secondo me sarebbe da mediocri accontentarsi proprio adesso. Vogliamo farlo per noi stessi, per continuare il nostro percorso di miglioramento e per una questione di mentalità, per dimostrare che non molliamo di un centimetro. Per questo motivo scenderemo in campo per vincere tutte le partite che restano."

Il futuro al Genoa e il rapporto con il mister

"Sono super contento, chiaramente sono felicissimo di restare qui e di poter vestire ancora la maglia del Genoa anche nella prossima stagione. Ringrazio il mister per le bellissime parole che ha speso per me, augurandomi la doppia cifra: lui è una vera e propria guida per tutti noi. Ci ha sempre aiutato nei momenti più difficili e continua a farlo oggi che viviamo una fase più serena. Il suo merito più grande è quello di farci sentire parte integrante di qualcosa che va ben oltre i singoli individui, qualcosa di molto più grande che si chiama Genoa. Sono davvero orgoglioso di far parte di questa realtà."