TMW 40 gol in 33 partite, e senza un bomber: il Genoa ha il decimo attacco della Serie A

Con 40 gol in 33 partite di campionato, il Genoa si conferma squadra molto equilibrata, non a caso lo scarto tra gol segnati e subiti è davvero poco per una squadra che ha passato gran parte della sua stagione nei bassifondi della classifica. Con l'arrivo di De Rossi a crescere è stato soprattutto l'attacco, o meglio la produzione offensiva, visto che i 40 gol segnati da Vazquez e compagni rappresentano il decimo bottino della Serie A 2025/26.

40 gol in 33 partite, e senza un bomber

Numeri raggiunti senza un bomber di riferimento, visto che grazie al rigore di oggi Lorenzo Colombo è diventato il miglior marcatore stagionale della squadra con 7 reti: dopo di lui Malinovskyi, con 6, Vitinha e Ostigard, con 5. Le altre punte, Ekhator ed Ekuban, sono a 4. Nonostante numeri difensivi ancora non di primissimo livello, la capacità offensiva della squadra di De Rossi ha saputo mascherare i problemi della squadra, grazie anche al cambio di passo arrivato con la nomina dell'ex centrocampista della Roma come tecnico.