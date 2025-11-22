Genoa, Colombo fa tutto bene e Vitinha si sblocca in stagione: contro il Cagliari è 0-1
Si sblocca la gara alla Domus Arena, con il Genoa che passa in vantaggio sul Cagliari grazie alla prima rete messa a segno in stagione da Vitinha. Grande lavoro sulla destra di Colombo che serve al centro l'attaccante portoghese, il quale è bravo a sbarcarsi dalla morsa della difesa rossoblù e a battere Caprile con un potente destro.
