Genoa, Vitinha: "De Rossi mi dà fiducia ed energia. Mi piace essere paragonato a un cavallo"

Vitinha è uno degli attaccanti a cui non si può mai imputare niente dal punto di vista dell'atteggiamento, ma ultimamente anche sotto l'aspetto tecnico non sta deludendo le attese. Intervistato da Il Secolo XIX, l'attaccante del Genoa ha raccontato di aver vissuto momenti difficili, che gli hanno impedito di tirare fuori le sue qualità in avvio di stagione: "Quando le cose della vita non vanno bene fai fatica pure in campo".

Il gol contro l'Hellas Verona però gli ha ridato ulteriore forza per il finale di campionato: "È il più bello della mia vita", ha spiegato. Poi ha parlato anche dei suoi soprannomi, visto che in passato è stato paragonato a un bufalo, a un toro e a un cavallo, spiegando qual è quello che predilige: "Io preferisco essere paragonato a un cavallo, è il mio animale preferito, è pazzesco, mi piace sentirmi libero come lui quando corro".

Infine ha parlato anche di Daniele De Rossi, suo allenatore al Grifone, che gli ha trasmesso più cattiveria e gli ha dato la chance di giocare nel ruolo in cui aveva i suoi ricordi più belli e sapeva che cosa fare: "Mi dà fiducia. Il suo modo di parlarti, di vivere, ti dà grande energia".