Genoa, dal Pescara arriva Dagasso: operazione quasi definita, cosa manca per la chiusura

La sensazione è che la partita decisiva possa giocarsi a breve. Matteo Dagasso è sempre più vicino al Genoa, che nelle ultime ore ha alzato l’offerta avvicinandosi sensibilmente alle richieste e mettendosi in pole position per il centrocampista classe 2004. L’operazione non è ancora formalmente chiusa, ma l’impressione è che manchi soltanto l’ultimo via libera dirigenziale per arrivare alla fumata bianca. A riferirlo è Sky Sport.

Il Venezia, comunque, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Il club lagunare continua a monitorare la situazione e proverà fino all’ultimo a inserirsi, consapevole del valore del giocatore e della crescita mostrata negli ultimi mesi. Tuttavia, al momento, è il Genoa ad avere il controllo della trattativa e a dettare il ritmo dei contatti.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Dagasso si è ritagliato uno spazio importante in questa stagione di Serie B, collezionando 17 presenze, un gol e quattro assist, numeri che raccontano un centrocampista capace di incidere anche nella fase offensiva. Prestazioni che non sono passate inosservate nemmeno in ambito azzurro: con la Nazionale Under 21 ha già messo a referto due reti in sei apparizioni.



Nei giorni scorsi il giocatore ha avuto anche un confronto diretto con Daniele De Rossi, segnale di un progetto tecnico che lo intriga e che potrebbe rappresentare un passo significativo nel suo percorso di crescita. Ora resta da attendere l’ultimo semaforo verde: Genoa e Dagasso si avvicinano, il traguardo è lì.