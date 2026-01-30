Genoa, De Rossi mastica amaro: "Giocato alla pari con la Lazio, c'è rammarico"

Ecco le dichiarazioni di mister Daniele De Rossi, dopo la sconfitta nell'ultimo minuto contro la Lazio, ai microfoni di DAZN: "Accetti questi episodi che fanno parte del calcio di oggi. Il rammarico c'è, ma ci deve essere l'analisi con lucidità della gara. L'ho analizzato con freddezza la scorsa rimonta, abbiamo giocato alla pari se non meglio della Lazio. Torniamo a perdere punti al 100': è successo a Milano, in casa con l'Atalanta. Dobbiamo accettarlo come dobbiamo accettare che diventi complicato difendere: dovremo lavorare su come stare in campo, visto anche il regolamento".

Messias ha avuto un buon impatto sul match.

"Io vedo i ragazzi e mi fido di loro, quindi vado dietro a loro. Sul 2-2 con il Bologna hanno esultato due secondi e hanno portato la palla a centrocampo, così come oggi contro una squadra forte come la Lazio. A parte l'ultimo episodio, avremmo portato a casa un punto meritato per quanto visto in campo. Io faccio delle scelte figlie dell'atteggiamento: sono soddisfatto, più della vittoria della scorsa giornata, ma torniamo a casa con amarezza".

La sconfitta con la Lazio, all'ultimo minuto, può pesare?

"Mi dà fastidio perdere con chiunque all'ultimo minuto. Il punto sarebbe stato importante per la classifica, poi ho un passato da calciatore e lo conoscete tutti. Ora sono allenatore del Genoa e difendo i colori della squadra. Le rivalità che ho vissuto in carriera le sento meno con questa maglia, mi spiace per i ragazzi che meritavano il punto".