Già finita l'avventura a Bologna? Il Paris FC in trattative avanzate per Ciro Immobile
Clamorosa notizia diffusa da Fabrizio Romano stasera: il Paris FC è in trattative avanzate per l'acquisto di Ciro Immobile: un'operazione a sorpresa con le trattative ormai in una fase molto promettente e col giocatore che dunque potrebbe nuovamente lasciare la Serie A dopo pochi mesi dall'inizio della sua avventura col Bologna.
L'accordo tra i club è quasi definito; manca solo il via libera finale da parte del giocatore, dopodiché sarà il momento delle visite mediche. Il Paris FC è al lavoro per chiudere il colpo.
