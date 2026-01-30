Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 24ª giornata: i parziali dei tre anticipi. Ascoli avanti grazie a Gori

Serie C, 24ª giornata: i parziali dei tre anticipi. Ascoli avanti grazie a GoriTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 21:21Serie C
Luca Bargellini

Sono appena terminati i primi tempi dei tre anticipi della 24ª giornata del campionato di Serie C. Tutti riguardanti il Girone B. Ad Ascoli vantaggio dei padroni di casa sul Livorno per 3-1, mentre Perugia-Ravenna è al momento sull'1-1. Ancora reti bianche in Guidonia Montecelio. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C, 24ª GIORNATA
GIRONE B
In corso
Ascoli-Livorno 2-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW
8' e 34' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio-Arezzo 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW
Perugia-Ravenna 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW
19' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)

Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Pianese - Vis Pesaro
Ore 17.30 – Bra - Gubbio
Ore 17.30 – Campobasso - Pontedera
Ore 17.30 – Carpi - Sambenedettese
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto
Ore 14.30 – Ternana - Torres

Riposa – Forlì

GIRONE A
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Arzignano Valchiampo - Triestina
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona
Ore 14.30 – Trento - Lecco
Ore 17.30 – Inter U23 - Pergolettese
Ore 17.30 – Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30 – Cittadella - Albinoleffe
Ore 12.30 – Pro Patria - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano

Classifica: Vicenza 59, Lecco 44, Union Brescia 43, Inter U23 37, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Renate 35, Trento 34, Giana Erminio 32, Lumezzane 29, Pro Vercelli 29, Novara 27, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 19, Pergolettese 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Cavese - Casarano
Ore 14.30 – Sorrento - Catania
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento
Ore 14.30 – Monopoli - Latina
Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura
Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza
Ore 17.30 – Cosenza - Casertana
Ore 17.30 – Siracusa - Crotone
Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano

Classifica: Catania 51, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 34, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Sorrento 24, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

