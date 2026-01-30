Live TMW Lazio, Sarri: "Orgoglioso di questi ragazzi. Stadio vuoto? Gesto d'amore"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.55 - Torna a vincere in casa dopo oltre due mesi la Lazio, che all'Olimpico batte 3-2 il Genoa. Succede tutto nella ripresa con il doppio vantaggio biancoceleste firmato da Pedro e Taylor, al primo gol in Serie A. Il Grifone pareggia con il rigore di Malinovski e la rete di Vitinha, prima del rigore decisivo di Cataldi che ha regalato tre punti ai biancocelesti. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.37 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

È la seconda vittoria al 100esimo minuto, il quinto gol nel recupero. Con che sensazioni esce da questa partita?

"Esco contento prima di tutto per i ragazzi, è un momento difficile con situazioni non ancora delineate. La squadra non era serena oggi e si è visto nella prima mezz'ora, una squadra attenta ma contratta. Abbiamo fatto bene l'ultima parte del primo tempo e soprattutto la prima parte del secondo tempo, una squadra serena faceva finire la partita 2-0. Invece c'è stato il rigore e la sensazione era che anche il 2-2 sarebbe arrivato. Poi c'è stata la reazione, magari questa squadra non è serena ma ha un grande cuore e una grande anima. Sono orgoglioso di questi ragazzi, hanno giocato in un ambiente difficile con poca gente che si è fatta molto sentire. Questo gesto è l'ennesimo gesto d'amore del nostro popolo".

L'assalto finale è figlio del momento?

"Siamo andati in timore, poi una persona non serena può incazzarsi facilmente. Preferisco una squadra bella determinata ma serena".

Ci sono novità su Romagnoli? Cosa lascia questo stadio?

"Per quanto riguarda Romagnoli non ho novità, è una gestione della società. Io sono abituato a vedere l'Olimpico con la nostra gente, l'aspetto negativo è la tristezza che trasmette questo stadio in queste condizione, ma anche questo lo considero un atto d'amore".

Ci può fare un punto sui nuovi?

"Prima di pensare a qualcosa di diverso per Maldini ho la necessità e la voglia di vederlo in quel ruolo. Ha buona qualità tecnica e grande fisicità, è molto bravo a venire a giocare con la squadra, deve diventare molto più bravo ad attaccare l'area. È ancora in una fase in cui viene a giocare e poi guarda l'azione, se impara cose banali ha fisicità e qualità per fare bene. Ratkov non ha 4-5 anni di Serie A come Maldini, veniva da allenamenti diversi e parla una lingua diversa, è un centravanti da area e da profondità, ma bisogna aspettare la sua evoluzione, è un libro da scrivere. Taylor come Ratkov viene da un campionato con la sosta invernale, sono due ragazzi che sono arrivati da un periodo di inattività più o meno lungo. Sono due ragazzi che hanno margini di crescita anche a livello di condizione fisica".

Ho visto i giocatori andare verso la Curva nel prepartita e dopo il gol, è stata una loro iniziativa?

"È una loro iniziativa, sarà un gesto spontaneo perché sono abituati ad andare verso il muro biancoceleste. Anche i ragazzi evidentemente considerandolo un gesto d'amore sono andati oltre le difficoltà di questa serata".

Le prossime partite contro Juventus, Bologna e Atalanta potranno dare il vero obiettivo della Lazio?

"L'obiettivo della Lazio è stato chiaro fin da luglio, abbiamo sempre parlato fin dall'inizio di un anno di costruzione e che ci serviva per creare una base di giocatori su cui costruire qualcosa di più importante. Abbiamo da fare tre partite difficili, prendiamo punti stasera e poi andiamo a battagliare, ma non sarà sicuramente facile. Gli obiettivi non cambiano".

23.45 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.