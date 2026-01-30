Corte Sportiva d'Appello, l'esito dei ricorsi di Alcione, Ravenna e Atalanta U23

La Corte Sportiva d’Appello ha respinto i ricorsi presentati da Lorenzo Lonardi del Ravenna (due turni di squalifica) e dall'Atalanta U23 contro le sanzioni disciplinari inflitte a Elhadj Moustapha Cisse (tre giornate di stop) e Andrea Bonanomi (due giornate di stop). Un ultimo ricorso presentato, invece, da Mario Piccinocchi dell'Alcione Milano (contro tre turni di squalifica e un'ammenda di 500 euro) è stato parzialmente accolto e, per l'effetto, è stata tolta la multa al giocatore Orange.

Questi i dispositivi:

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente Savio Picone - Vice Presidente Paolo Tartaglia - Componente (relatore) Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. nell'udienza fissata il 30 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza n. 0173/CSA/2025-2026, proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l e dal calciatore Bonanomi Andrea in data 23.01.2026 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bonanomi Andrea in relazione alla gara Atalanta/Salernitana del 18.1.2026; udito il calciatore Bonanomi Andrea; altresì presente l'Avv. Gian Pietro Bianchi; sentito l'Arbitro; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con Pec".

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente Savio Picone - Vice Presidente Daniele Cantini - Componente (relatore) Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. nell'udienza fissata il 30 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza n. 0174/CSA/2025-2026, proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l e dal calciatore Elhadj Moustapha Cisse in data 23.01.2026 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Elhadj Moustapha Cisse in relazione alla gara Atalanta/Salernitana del 18.1.2026; udito il calciatore Elhadj Moustapha Cisse; è presente altresì l'Avv. Gian Pietro Bianchi; sentito l'Assistente n. 2; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con Pec".

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente Savio Picone - Vice Presidente Roberto Benedetti - Componente (relatore) Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. nell'udienza fissata il 30 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0175/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Piccinocchi Мario in data 26.01.2026 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e ammenda di € 500,00 inflitta al reclamante in relazione alla gara Lumezzane/Alcione Milano del 17.1.2026; udita l'Avv. Francesca Auci per il reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione inflitta nella sola squalifica di 3 giornate effettive di gara. Dispone la comunicazione alla parte con Pec".

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente Savio Picone - Vice Presidente Paolo Del Vecchio - Componente (relatore) Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. nell'udienza fissata il 30 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0178/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Lonardi Lorenzo in data 27.01.2026 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante in relazione alla gara Bra/Ravenna del 18.01.2026; udita l'Avv. Francesca Auci per il reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con Pec".