Lazio, Basic: "Siamo professionisti e dobbiamo concentrarci in campo"

Toma Basic ha commentato la vittoria ottenuta contro il Genoa ai microfoni di DAZN: "Con la curva piena poteva essere ancora più speciale, ma dall'esultanza si vede quanto siamo uniti e quanto sia importante. Una situazione simile l'abbiamo vissuta con il Lecce, noi siamo concentrati sul campo, siamo professionisti e dobbiamo avere la testa sul campo: non era facile. Ogni partita diventa importante per fare punti, come contro la Juventus: in caso di vittoria, cambia lo scenario. Dobbiamo lottare per ottenere qualcosa".