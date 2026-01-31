Spezia, Jack verso l'addio: prima il derby con la Samp poi andrà al Catanzaro
Fellipe Jack è partito con la squadra per la trasferta di Genova contro la Sampdoria, ma il suo futuro sembra essere già lontano dallo Spezia. Il difensore italo-brasiliano classe 2004, arrivato in prestito dal Como nell'ultimo giorno del mercato estivo, è destinato a lasciare i liguri già in questa sessione invernale.
Il ventenne ha trovato pochissimo spazio nelle ultime settimane, complice anche l'esclusione dalle scelte di Roberto Donadoni dopo l'espulsione rimediata a metà dicembre contro il Modena. Con l'arrivo di Giovanni Bonfanti poi, le opportunità per Jack si sono ulteriormente ridotte.
Il Como, proprietario del cartellino del giocatore, ha quindi deciso di richiamarlo alla base per poi cederlo nuovamente in prestito fino al termine della stagione. La destinazione più probabile, scrive CittadellaSpezia, è il Catanzaro, che avrebbe già chiesto informazioni sul profilo del giovane difensore.
Al rientro dalla trasferta del Ferraris, Jack conoscerà definitivamente il suo futuro, che appare ormai segnato. Per lo Spezia si tratta di un'operazione che libera spazio in rosa, permettendo eventualmente alla dirigenza di valutare altri profili per la seconda parte di stagione.
