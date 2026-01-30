Pescara, altro innesto per il centrocampo: fatta per Acampora dal Benevento
Dopo aver riportato all'Adriatico una vecchia conoscenza come Gaston Brugman, il Pescara si prepara a mettere a segno un altro colpo per il centrocampo di Giorgio Gorgone.
Stando a quanto riportato da SkySport il club abruzzese avrebbe chiuso la trattativa col Benevento per portare in biancazzurro Gennaro Acampora, classe 1994 fuori dal progetto tecnico sannita dalla scorsa estate.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
