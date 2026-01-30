Curtis Jones si fa un regalo di compleanno e dice sì all'Inter: si aspetta l'ok del Liverpool

Nome a sorpresa per il mercato dell'Inter, che in queste ore ha allacciato i contatti per arrivare al 25enne Curtis Jones, 20 presenze in Premier League quest'anno con la maglia del Liverpool: il club nerazzurro ha già l'ok dell'inglese, che oggi compie gli anni peraltro, mentre attende ancora l'ok dei Reds.

L'operazione sarebbe un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro e dipende anche dall'uscita di Davide Frattesi, che ha una proposta importante del Nottingham Forest e deve scegliere se accettarla o meno, spiega Sky Sport.

Curtis Jones, nato il 30 gennaio 2001 a Liverpool, è un centrocampista inglese che ha trascorso tutta la sua carriera professionistica con il Liverpool, club di cui è un prodotto del vivaio dopo essersi unito all'accademia a soli nove anni. Ha esordito in prima squadra nel gennaio 2019 in FA Cup contro il Wolverhampton, diventando rapidamente un elemento versatile della rosa sotto Jürgen Klopp e poi Arne Slot, capace di giocare come centrocampista centrale, mezz'ala o persino trequartista grazie alla sua tecnica, visione di gioco e capacità di inserimento. Ha contribuito al titolo di Premier League 2019-20, ha vinto la FA Cup, la League Cup e altre coppe nazionali, e ha esordito con la nazionale maggiore inglese nel 2024, rappresentando anche le selezioni Under con regolarità.