Genoa, occhi su Alebiosu per la fascia destra: può essere l'erede di Norton-Cuffy
TUTTO mercato WEB
Ryan Alebiosu è il nuovo nome per il mercato del Genoa per la fascia destra: il club ci lavora in ottica futura o anche immediata, nel caso in cui venisse ceduto Brooke Norton-Cuffy, che è sempre nel mirino dell'Inter. Secondo Sky Sport il giocatore dovrebbe essere prenotato per il 2026/27, ma il suo arrivo potrebbe anche essere anticipato nel caso in cui venisse ceduto subito l'ex Arsenal.
Articoli correlati
Altro che San Valentino, sfida Inter-Juve per Norton-Cuffy: è un profilo da Oaktree, al contrario di Perisic
Altre notizie Serie A
Probabili formazioniSerie A, 23^ giornata LIVE: c'è ancora Vergara nel Napoli. Inter, gioca Frattesi
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
Le più lette
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Genoa, De Rossi: "Non mi piace quello che vedo, il primo rigore è l'anticalcio. E Sarri è d'accordo"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile