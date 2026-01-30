Anatriello verso il Lumezzane: il Bologna autorizza il trasferimento dal Potenza

Gennaro Anatriello è pronto a cambiare maglia e girone. L'attaccante classe 2004, di proprietà del Bologna ma attualmente in forza al Potenza, è destinato a trasferirsi al Lumezzane nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, l'accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto e si attende solo l'ufficialità del trasferimento. L'operazione porterebbe il giovane centravanti a cambiare girone, passando dal Girone C al Girone A della Serie C.

Per Anatriello si tratterebbe di una nuova opportunità per mettersi in mostra dopo le 20 presenze, condite da due gol, con la maglia del club lucano.