Anatriello verso il Lumezzane: il Bologna autorizza il trasferimento dal Potenza
TUTTO mercato WEB
Gennaro Anatriello è pronto a cambiare maglia e girone. L'attaccante classe 2004, di proprietà del Bologna ma attualmente in forza al Potenza, è destinato a trasferirsi al Lumezzane nelle prossime ore.
Secondo quanto riportato da TuttoC.com, l'accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto e si attende solo l'ufficialità del trasferimento. L'operazione porterebbe il giovane centravanti a cambiare girone, passando dal Girone C al Girone A della Serie C.
Per Anatriello si tratterebbe di una nuova opportunità per mettersi in mostra dopo le 20 presenze, condite da due gol, con la maglia del club lucano.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile