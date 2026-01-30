Live TMW Lazio, Basic: "Situazione difficile. Rinnovo? Offerta accettata, poi non è successo nulla"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.57 - La Lazio torna al successo all'Olimpico dopo oltre due mesi grazie al calcio di rigore di Danilo Cataldi al decimo minuto di recupero. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Toma Basic interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.45 - È iniziata la conferenza stampa di Toma Basic.

Come ti senti a essere un riferimento nel centrocampo dopo esser partito quest'anno dalle retrovie? Che impressioni hai dei nuovi acquisti?

"Non so, trovo difficile rispondere sulla prima domanda. Non vedo che mi cercano così tanto come punto di riferimento, è il nostro gioco. Con i nuovi vedo che imparano velocemente quello che dobbiamo fare, secondo me non era facile per tutti noi. Non so se sbaglio, ma quante partite abbiamo giocato con gli stessi undici? Forse due o tre, quando parliamo di continuità è difficile trovarla così, tra infortuni, problemi e mercato. Non voglio usare questo come una scusa, ma è una realtà per noi. Si vede dopo quest'ultimo gol di Cataldi come siamo uniti, anche dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni per noi è sempre importante stare con la testa sul campo per portare la Lazio più in alto".

Quanto è difficile giocare in uno stadio così? Ci sono novità sul rinnovo?

"Non è facile giocare in uno stadio semi-vuoto come oggi, c'è stata una situazione simile col Lecce. È un peccato per noi, poteva essere una serata ancor più speciale, ma noi possiamo solo concentrarci sul campo. Sul rinnovo io ho accettato l'offerta, poi però non è successo niente".

23.50 - È terminata la conferenza stampa di Toma Basic.