Genoa, De Rossi: "Non mi piace quello che vedo, il primo rigore è l'anticalcio. E Sarri è d'accordo"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-2 che ha visto i rossoblù uscire sconfitti dall'Olimpico: "La settimana scorsa abbiamo vinto una partita in cui avevamo avuto qualche problema nel primo tempo e oggi abbiamo fatto una ottima partita che non meritavamo di perdere: oggi analizziamo questa sconfitta con umore opposto rispetto alla scorsa settimana. La squadra ha fatto una ottima partita, anche se non l'ho rivista penso di poterlo dire".

L'impatto che ha avuto è stato straordinario: è stato un lavoro mentale o tattico?

"Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, sapevamo di avere davanti una squadra spenta, però abbiamo lavorato tanto dal punto di vista tattico che forse a volte viene sottovalutato. Che non finisce, ogni giorno si ripete e tutte le settimane proviamo a tirare fuori qualcosa da tutti i giocatori".

Sui tre calci di rigore ha qualcosa da dire?

"Il primo è l'anticalcio, è una roba che mi farebbe malissimo da vedere anche se non l'avessi subito, mi rivolto sul divano in televisione anche se delle due squadre non mi interessa. E anche Maurizio Sarri la pensa come me, si va verso un calcio che non è più quello mio. Non mi piace quello che vedo, andiamo in una direzione che non aiuta il calcio, prendiamo un rigore in una situazione in cui avevamo difeso in modo impeccabile".