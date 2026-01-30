Benevento, Floro Flores: "Meglio le squadre B che i club che falliscono"

Quella in programma domani per il Benevento è la trasferta più lunga del campionato, di scena a Caravaggio contro l'Atalanta U23. Il tecnico giallorosso, Antonio Floro Flores, non si fida del momento di difficoltà degli avversari:

"Hanno un bravo allenatore, sappiamo con chi giochiamo e mi aspetto che la squadra si faccia trovare pronta - riporta CalcioBenevento.it - Le squadre B? Meglio loro che le società che falliscono. Noi dobbiamo migliorare in tante cose, come il gol preso nel secondo tempo col Siracusa mentre il primo è frutto di una mia richiesta e mi arrabbio quando leggo attacchi ai miei giocatori. Per il mio modo di giocare, a volte la squadra può commettere errori ma la colpa non è stata di Vannucchi o di Ceresoli".

Il testa a testa contro il Catania continua: "Se soffriamo di vertigini significa che non abbiamo capito nulla. Qui ci alleniamo col sorriso, abbiamo piacere di stare insieme e amiamo questo lavoro. Dobbiamo avere rispetto di chi abbiamo di fronte, ma non paura. Il campionato lo vincerà chi avrà più voglia e costanza. I tifosi? Il mio sogno è avere lo stadio pieno ed essere seguiti in massa anche in trasferta. A Caravaggio saranno in 400 ed è un gran bel numero, speriamo di ripagarli nel migliore dei modi".