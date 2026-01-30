TMW Milan, l'agente di Maignan uscito ora dalla sede rossonera: manca solo la firma sul rinnovo

È stata una giornata particolarmente densa di appuntamenti a Casa Milan, tra voci e movimenti legati al mercato - con riflettori puntati su un attaccante e un difensore - e soprattutto per il passaggio formale che ha certificato il rifinanziamento del vendor loan, atto che ha sancito l’uscita definitiva di Elliott dalla storia recente del club rossonero.

Nel quartier generale di via Aldo Rossi, però, l’agenda della dirigenza del Milan ha previsto anche un incontro significativo in ottica futura: quello con Jonathan Kebe, agente di Mike Maignan. Un confronto diretto, utile a definire gli ultimi aspetti legati al rinnovo contrattuale del portiere francese, che nelle prossime ore metterà nero su bianco il prolungamento con il club, assumendo ufficialmente anche il ruolo di capitano.

Il procuratore di Maignan ha fatto il suo ingresso a Casa Milan nel pomeriggio, intorno alle 17.30, trattenendosi all’interno della sede per circa un’ora. Un faccia a faccia servito a sistemare gli ultimi dettagli di natura burocratica e legale dell’operazione. Al momento dell’uscita, però, Jonathan Kebe ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

In calce la foto dell'agente realizzata dal nostro inviato.